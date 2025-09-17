Cop30 neanche 16.500 decessi per il caldo estremo spingono l' Europa a osare contro il global warming
A due mesi dalla conferenza sul clima di Belém, l'Unione europea resta divisa sul taglio delle emissioni da raggiungere. Eppure quest'estate le ondate di calore estreme hanno causato due terzi dei decessi. 🔗 Leggi su Wired.it
Studio Uk: il caldo, amplificato dal riscaldamento globale, ha causato 16.500 morti in Europa, 4.597 in Italia - L'analisi dei ricercatori dell'Imperial College di Londra e della London School ... Come scrive huffingtonpost.it
Estate 2025, in Europa 16.500 morti da caldo attribuibili al cambiamento climatico - Secondo uno studio l’aumento delle temperature legato alle emissioni ha determinato 16. Si legge su doctor33.it