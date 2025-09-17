Conviene comprare casa ora oppure attendere?

Quifinanza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anno dopo anno, le condizioni del mercato immobiliare mutano. Chi si sente pronto a fare il grande passo, acquistare casa, si chiede dunque se sia davvero il momento giusto. Al di là di quelle che possono essere le prospettive per l’immobile, da prima casa a rendita passiva tramite affitto e così via, cosa è meglio fare oggi: acquistare o attendere? Conviene acquistare casa oggi, i vantaggi e gli svantaggi. Comprare casa oggi ha i suoi vantaggi. Il tasso variabile è molto più conveniente rispetto a un anno fa. Il Tan medio per finanziamenti a 20-30 anni ad agosto si è attestato al 2,71%. Si tratta di un dato stabile rispetto a luglio ma migliore rispetto allo scorso anno, quando superava invece il 4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

