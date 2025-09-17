Controlli sugli autobus carabinieri sulle linee frequentate dagli studenti

Nella mattina dello scorso lunedì 15 settembre, una pattuglia della Compagnia carabinieri di Ferrara ha effettuato un'attività di controllo sugli autobus utilizzati dagli studenti per raggiungere le sedi degli istituti scolastici cittadini.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

