Omag Mt, il precampionato per la serie A1 entra nel vivo ed ora si fa sul serio. Dopo alcune amichevoli nel prossimo weekend San Giovanni è attesa da una due giorni molto intensa nel torneo Mc Donald’s di Imola contro Scandicci, terza forza del campionato scorso di serie A1, e Talmassons, squadra di A2 molto ambiziosa per la prossima stagione. Ed intanto la preparazione si fa più dura: "Ora ci concentreremo sull’aspetto tecnico-tattico – conferma il coach Massimo Bellano – Dopo settimane di carico fisico, ora vogliamo accelerare per farci trovare pronti ad inizio campionato. Ma siamo contenti del lavoro svolto fino ad oggi anche perché tutte le giocatrici non hanno subito infortuni e si stanno preparando al meglio, ora lavoreremo sull’intesa di gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Contro Scandicci e Talmassons l’Omag Mt si metterà alla prova"