Contributi al restauro dei libri delle cerimonie l' archivio di Stato cerca donatori
Il Comune ha aderito al progetto promosso dalla soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria - archivio di stato di Genova per il restauro dei libri delle cerimonie, preziosi manoscritti che documentano la storia delle celebrazioni pubbliche della Repubblica di Genova.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: contributi - restauro
La #RegioneFVG concede contributi alle persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. ? Domande entro il 06.10.25 Info qui https://bit.ly/4lEiwL0 - X Vai su X
Beni culturali, contributi per restauro di chiese valdostane. Dalla Parrocchia di Gressoney S.Jean alla Cattedrale di Aosta #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Contributi al restauro dei libri delle cerimonie, l'archivio di Stato cerca donatori.
A Genova cercasi mecenati per restaurare libri delle cerimonie - AAA cercasi mecenati per restaurare gli antichi 'Libri delle Cerimonie' genovesi. Scrive ansa.it
Libri delle Cerimonie genovesi, appello per salvare i manoscritti: in campo anche il Comune - Il Comune di Genova sostiene l’iniziativa introdotta dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria – Archivio di Stato di Genova per il restauro dei Libri delle Cerimonie. Come scrive msn.com