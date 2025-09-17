Continua l’invasione di Gaza City Sono 400 mila i palestinesi in fuga

Continua l’invasione di Gaza City da parte delle forze israeliane, 400 mila i palestinesi in fuga verso sud. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

