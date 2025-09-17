Continua l’invasione di Gaza City Sono 400 mila i palestinesi in fuga
Continua l’invasione di Gaza City da parte delle forze israeliane, 400 mila i palestinesi in fuga verso sud. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga - "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. Riporta msn.com
Medio Oriente: Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate - "Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Come scrive ansa.it