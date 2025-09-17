Roma, 17 settembre 2025 – Tank e truppe israeliane in azione nell'assalto a Gaza City. "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. "Avanti fino alla sconfitta di Hamas e al rilascio degli ostaggi", dice Katz. Protestano i familiari degli ostaggi. Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City. Ieri oltre 100 i morti nella Striscia, secondo fonti locali. L'Ue condanna e annuncia sanzioni contro Israele. Silenzio da Trump. La commissione indipendente d'inchiesta Onu afferma che a Gaza si sta "consumando un genocidio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga