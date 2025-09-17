Continua l’assalto di Israele a Gaza City Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga
Roma, 17 settembre 2025 – Tank e truppe israeliane in azione nell'assalto a Gaza City. "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. "Avanti fino alla sconfitta di Hamas e al rilascio degli ostaggi", dice Katz. Protestano i familiari degli ostaggi. Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City. Ieri oltre 100 i morti nella Striscia, secondo fonti locali. L'Ue condanna e annuncia sanzioni contro Israele. Silenzio da Trump. La commissione indipendente d'inchiesta Onu afferma che a Gaza si sta "consumando un genocidio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: continua - assalto
Cisgiordania, continua l’assalto dei coloni israeliani a villaggi e comunità di beduini. Con l’Idf al seguito
Roma, continua l’assalto a Sancho: anche l’Inter sulle sue tracce
Juventus, l’assalto a Zhegrova continua: due ostacoli rallentano la trattativa
Roma, l’Inter continua a sognare Koné: possibile assalto la prossima estate #ASRoma - X Vai su X
Tg1. . La notte di #Gaza City illuminata dalle esplosioni. L’assalto finale dell’esercito israeliano contro #Hamas è cominciato. "La città sta bruciando", dichiara il ministro della Difesa Katz, mentre il premier #Netanyahu dà le cifre dell’esodo in corso. Più di 350 - facebook.com Vai su Facebook
Israele prepara l’assalto a Gaza City | schierati carri armati e mezzi corazzati al confine.
Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga - "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. Lo riporta msn.com
Israele, la guerra a Gaza in diretta: assalto finale dell’Idf, oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: oltre cento morti tra ... Segnala fanpage.it