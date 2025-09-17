Continua fuga dei civili da Gaza City
8.22 Almeno 17 morti da stamane e 101 nelle ultime 24 ore a Gaza: secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, quasi tutti nel Nord dell'enclave e di queste la maggioranza a Gaza City, dove è partita l'offensiva israeliana di terra.L'esercito israeliano vuole eliminare i circa 3.000 militanti di Hamas che, nelle stime Idf, si trovano in città. Intanto, la strada costiera è intasata di mezzi e persone che lasciano Gaza City, in vista della seconda fase dell' offensiva Idf. E' appena cominciata e durerà "diversi mesi",dicono fonti Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Gaza City sotto attacco di Israele. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Il Qatar finanzia Hamas; Guerra in Medio Oriente, le notizie del 17 settembre 2025 | Gaza City sotto assedio. Israele apre un nuovo passaggio per la fuga dei civili. Netanyahu: 'Ipocrita chi ci condanna'.
Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga - "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. Come scrive msn.com
Gaza City sotto assedio. Israele apre un nuovo passaggio per la fuga dei civili. Netanyahu: "Ipocrita chi ci condanna" - Nella notte sono continuati i bombardamenti e nella prima mattina l'Idf ha annunciato l'apertura di un nuovo passaggio temporaneo per consenti ... tg.la7.it scrive