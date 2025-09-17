Continua fuga dei civili da Gaza City

8.22 Almeno 17 morti da stamane e 101 nelle ultime 24 ore a Gaza: secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, quasi tutti nel Nord dell'enclave e di queste la maggioranza a Gaza City, dove è partita l'offensiva israeliana di terra.L'esercito israeliano vuole eliminare i circa 3.000 militanti di Hamas che, nelle stime Idf, si trovano in città. Intanto, la strada costiera è intasata di mezzi e persone che lasciano Gaza City, in vista della seconda fase dell' offensiva Idf. E' appena cominciata e durerà "diversi mesi",dicono fonti Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it