Conte | Siamo qui con umiltà La nuova Champions dà possibilità di arrivare in fondo a tutti Meret è recuperato Live

Antonio Conte, tecnico del Napoli, presenta in conferenza stampa il primo appuntamento degli azzurri in Champions League, di scena domani sera (ore 21) all’Ethiad Stadium di Manchester contro il City. Di seguito le sue principali parole. Le parole di Conte. -in aggiornamento «Tornare in Inghilterra fa sempre piacere, ho avuto l’opportunità di fare due esperienze con due top club come Chelsea e Tottenham. Esperienze che ti restano dentro. L’atmosfera e il livello che ci sono in Inghilterra sono molto alti. Allenare in Inghilterra è stato bellissimo. Giocare a Manchester è motivo di orgoglio e soddisfazione, esserci col Napoli dopo aver vinto lo scudetto l’anno scorso è molto bello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

