Conte | Non alleati con il Pd fino a quando non avremo un progetto

Lopinionista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

REGGIO CALABRIA – M5s e Pd al momento non possono essere definiti alleati: il leader 5 stelle Giuseppe Conte (foto) lo ha ribadito a margine di un’iniziativa in Calabria. “E’ un fatto elementare, di logica. Si è alleati quando hai un progetto condiviso che presenti al paese. Fino a quando non lavoreremo per un progetto serio, condiviso, di forte matrice progressista noi non potremo certo dire che abbiamo fatto un’alleanza. E’ un fatto logico. Ma ci lavoriamo ogni giorno per conseguire questo risultato”, ha dichiarato Conte. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

conte non alleati con il pd fino a quando non avremo un progetto

© Lopinionista.it - Conte: “Non alleati con il Pd fino a quando non avremo un progetto”

In questa notizia si parla di: conte - alleati

Alleati contro, il sogno di "Jerry" Conte: scippare la guida a Schlein

Regionali in Calabria, Conte scopre le carte e propone agli alleati di candidare Tridico, Baldino o Orrico

Schlein, Conte e alleati si ricompattano: così il campo largo è tornato in partita

Conte: non alleati col Pd fino a quando non avremo progetto; Giuseppe Conte e il campo largo: «Non siamo alleati del Pd, ma abbiamo un progetto». E a Meloni: «Vi manderemo a casa»; Regionali, i paletti di Conte: “Non siamo alleati del Pd, prima il progetto”.

conte alleati pd finoConte: “Non alleati con il Pd fino a quando non avremo un progetto” - M5s e Pd al momento non possono essere definiti alleati: il leader 5 stelle Giuseppe Conte (foto) lo ha ribadito a margine di ... Scrive lopinionista.it

conte alleati pd finoAltro che unità, Conte “spacca” il centrosinistra alla Festa del Fatto: “Con il PD non siamo alleati” - Spacca il campo largo e sottolinea che l’accordo regionale non è un’alleanza politica. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Alleati Pd Fino