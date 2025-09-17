Conte | Non alleati con il Pd fino a quando non avremo un progetto

REGGIO CALABRIA – M5s e Pd al momento non possono essere definiti alleati : il leader 5 stelle Giuseppe Conte (foto) lo ha ribadito a margine di un’iniziativa in Calabria. “E’ un fatto elementare, di logica. Si è alleati quando hai un progetto condiviso che presenti al paese. Fino a quando non lavoreremo per un progetto serio, condiviso, di forte matrice progressista noi non potremo certo dire che abbiamo fatto un’alleanza. E’ un fatto logico. Ma ci lavoriamo ogni giorno per conseguire questo risultato”, ha dichiarato Conte. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

