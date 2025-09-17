Conte-Guardiola rivalità riaccesa | l’italiano tra i pochi con bilancio positivo

La rivalità tra Antonio Conte e Pep Guardiola nasce in Premier League e ora si . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-Guardiola, rivalità riaccesa: l’italiano tra i pochi con bilancio positivo

De Bruyne – Napoli, arriva la ‘benedizione’ di Guardiola: il messaggio a Conte

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Guardiola: “De Bruyne al Napoli? Conte è uno dei più forti di tutti i tempi”

Fabregas esclusivo: "Io tra Mourinho, Guardiola, Wenger e Conte: la verità sul mio futuro" - Dentro Fabregas ci sono tre parti di Wenger e una a testa di Guardiola, Mourinho, Conte e Luis Aragonés. Lo riporta corrieredellosport.it

Guardiola: "De Bruyne al Napoli fa strano, Conte tra i più grandi di sempre" - Il sorriso sul volto di Pep Guardiola non manca mai quando si trova in Italia, come accade in queste ore in cui il suo Manchester City aspetta l'amichevole contro il Palermo in programma ... Riporta corrieredellosport.it

