Conte – Guardiola dubbi e incertezze | le ultime sulle probabili formazioni

Spazionapoli.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la prima sfida del Napoli nella nuova League phase: ecco le probabili formazioni di Manchetser-City-Napoli. In questo rush iniziale della nuova stagione 20252026, la squadra campione d’Italia ha iniziato come aveva finito: vincendo. Gli azzurri, hanno portato a casa bottino pieno contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, e ora sono pronto per la nuova Champions League. I ragazzi guidati da Antonio Conte, sono partiti alla volta di Manchester per quella che sarà la prima partita del Napoli nella nuova formula della Champions League. Nella prima gara di League phase, i partenopei affronteranno uno dei due club di prima fascia, il Manchester-City di Pep Guardiola (l’altra squadra è il Chelsea), nella proibitiva trasferta all’Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

conte 8211 guardiola dubbi e incertezze le ultime sulle probabili formazioni

© Spazionapoli.it - Conte – Guardiola, dubbi e incertezze: le ultime sulle probabili formazioni

In questa notizia si parla di: conte - guardiola

De Bruyne – Napoli, arriva la ‘benedizione’ di Guardiola: il messaggio a Conte

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Guardiola: “De Bruyne al Napoli? Conte è uno dei più forti di tutti i tempi”

conte 8211 guardiola dubbiConte in Champions per cancellare i dubbi sulla sua capacità di gestire la doppia competizione (Gazzetta) - Conte è stato etichettato come difensivista a causa dell’insistenza sulla difesa a tre, ma proprio Guardiola l’ha sdoganata a livello europeo ... Riporta ilnapolista.it

conte 8211 guardiola dubbiConte e la sfida europea: Napoli alla prova della Champions tra Guardiola e ambizioni di crescita - È l’occasione per dimostrare di saper gestire al meglio la doppia competizione, una critica che lo ha spesso accompagnato nelle sue precedenti esperienze internazionali. Come scrive gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Conte 8211 Guardiola Dubbi