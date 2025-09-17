Tutto pronto per la prima sfida del Napoli nella nuova League phase: ecco le probabili formazioni di Manchetser-City-Napoli. In questo rush iniziale della nuova stagione 20252026, la squadra campione d’Italia ha iniziato come aveva finito: vincendo. Gli azzurri, hanno portato a casa bottino pieno contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, e ora sono pronto per la nuova Champions League. I ragazzi guidati da Antonio Conte, sono partiti alla volta di Manchester per quella che sarà la prima partita del Napoli nella nuova formula della Champions League. Nella prima gara di League phase, i partenopei affronteranno uno dei due club di prima fascia, il Manchester-City di Pep Guardiola (l’altra squadra è il Chelsea), nella proibitiva trasferta all’Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte – Guardiola, dubbi e incertezze: le ultime sulle probabili formazioni