Conte – Guardiola dubbi e incertezze | le ultime sulle probabili formazioni
Tutto pronto per la prima sfida del Napoli nella nuova League phase: ecco le probabili formazioni di Manchetser-City-Napoli. In questo rush iniziale della nuova stagione 20252026, la squadra campione d’Italia ha iniziato come aveva finito: vincendo. Gli azzurri, hanno portato a casa bottino pieno contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, e ora sono pronto per la nuova Champions League. I ragazzi guidati da Antonio Conte, sono partiti alla volta di Manchester per quella che sarà la prima partita del Napoli nella nuova formula della Champions League. Nella prima gara di League phase, i partenopei affronteranno uno dei due club di prima fascia, il Manchester-City di Pep Guardiola (l’altra squadra è il Chelsea), nella proibitiva trasferta all’Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: conte - guardiola
De Bruyne – Napoli, arriva la ‘benedizione’ di Guardiola: il messaggio a Conte
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Guardiola: “De Bruyne al Napoli? Conte è uno dei più forti di tutti i tempi”
Per ora Conte-Guardiola è 4-3, solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep (Corsport) Ha vinto anche l'ultima sfida: Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d’ora. Nessun pareggio tra i due allenatori. https://ilnapolista.it/2025/09/pe - X Vai su X
Manchester City-Napoli sarà Conte vs Guardiola: i 7 precedenti. Chi è in vantaggio? - facebook.com Vai su Facebook
Conte in Champions per cancellare i dubbi sulla sua capacità di gestire la doppia competizione (Gazzetta) - Conte è stato etichettato come difensivista a causa dell’insistenza sulla difesa a tre, ma proprio Guardiola l’ha sdoganata a livello europeo ... Riporta ilnapolista.it
Conte e la sfida europea: Napoli alla prova della Champions tra Guardiola e ambizioni di crescita - È l’occasione per dimostrare di saper gestire al meglio la doppia competizione, una critica che lo ha spesso accompagnato nelle sue precedenti esperienze internazionali. Come scrive gonfialarete.com