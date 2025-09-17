Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City. In conferenza stampa alla vigilia di Manchester City Napoli di Champions League, Antonio Conte ha parlato così. Le parole dell’ex bianconero riprese da TMW. INGHILTERRA – « Tornare in Inghilterra fa sempre piacere, le esperienze come quelle con Chelsea e Tottenham ti rimangono dentro, il livello che c’è è molto alto. Allenare in Inghilterra è stata un’esperienza bellissima, sotto tutti i punti di visti. Tornare a Manchester nella più importante competizione europea è motivo d’orgoglio e soddisfazione, tornarci col Napoli dopo lo Scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte entusiasta: «Arriviamo in Champions con umiltà, con lo Scudetto sulla maglia dopo un’annata straordinaria. Siamo gli alunni che vogliono affrontare i maestri…»