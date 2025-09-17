Scatta l’emergenza in casa Napoli: il tecnico azzurro costretto a fare a meno da una spiazzante indisponibilità per la sfida contro il City Il Napoli è tornato ufficialmente in Champions League dopo una stagione senza competizioni europee, conclusasi però con la vittoria del quarto scudetto della sua storia. Il mercato è stato condotto proprio in ottica europea: De Laurentiis non ha badato a spese per garantire al tecnico gli innesti più ambiti, rafforzando notevolmente l’organico. La prima sfida che attende il Napoli sarà contro il Manchester City, una squadra non a caso, perché è stato proprio il City a dare il via alla cavalcata europea dell’era De Laurentiis, quando sulla panchina azzurra sedeva ancora Mazzarri e tra le fila partenopee giocava Cavani. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Conte disperato, out con il City: emergenza totale per il Napoli