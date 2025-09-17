Conte Contro il Manchester City giocheremo con coraggio
Il tecnico del Napoli: "Siamo a Manchester per misurarci e per imparare". MANCHESTER (INGHILTERRA) - "E' sempre una bella emozione essere in Champions. E' sempre la competizione più importante e si gioca in stadi eccezionali, come questo". Così, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: conte - manchester
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Hojlund Napoli, Conte avrà il suo nuovo attaccante: accordo a un passo con il Manchester United per l’ex obiettivo della Juve. Ma Manna è pronto per un altro colpo
Guardiola contro Conte. Napoli, esordio Champions di giovedì col Manchester City
Manchester City-Napoli, Conte: "Veniamo con la voglia di capire il nostro livello" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Antonio Conte, tecnico del Napoli, presenta in conferenza stampa il primo appuntamento degli azzurri in Champions League, di scena domani sera all'Etihad Stadium di Manchester contro il City - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City Napoli, Conte: 'Veniamo con la voglia di capire il nostro livello'. Video; Manchester City-Napoli, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo in conferenza: «Vogliamo capire quanto siamo forti»; Conte: Col City come degli alunni che vogliono imparare dai maestri.
Conte alla vigilia di City-Napoli: "Ho fatto uno step. Dobbiamo far giocare i più bravi" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Manchester City, il primo della. Da tuttomercatoweb.com
Conte "Contro il Manchester City giocheremo con coraggio" - E' sempre la competizione più importante e si gioca in stadi eccezionali, come questo". Lo riporta msn.com