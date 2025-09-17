Conte a Sky | Napoli mi sta dando l’opportunità di ampliare le mie conoscenze calcistiche

Ilnapolista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo le dichiarazioni rilasciate poco fa in conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport per presentare il match di domani contro il Manchester City. A seguire le sue principali dichiarazioni. Le parole di Conte. «Tornare in Champions è sempre una bella emozione, ti fa tornare in stadi come questo per partite come questa. A livello europeo per me sarà la prima volta contro il Manchester City, l’ho affrontato solo in Premier League. Veniamo a giocare in casa di una squadra che negli ultimi anni ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Parliamo di un top club con un top allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte a sky napoli mi sta dando l8217opportunit224 di ampliare le mie conoscenze calcistiche

© Ilnapolista.it - Conte a Sky: «Napoli mi sta dando l’opportunità di ampliare le mie conoscenze calcistiche»

In questa notizia si parla di: conte - napoli

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

Fiorentina-Napoli, Conte: Una gara dominata ma il finale non mi è piaciuto; Conte: 'È arrivato il momento della verità'; Conte: Fame e lavoro la ricetta per confermarsi. KDB ci farà crescere.

conte sky napoli staConte a Sky: «Napoli mi sta dando l’opportunità di ampliare le mie conoscenze calcistiche» - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo le dichiarazioni rilasciate poco fa in conferenza stampa, ha parlato a Sky Sport ... ilnapolista.it scrive

conte sky napoli staFiorentina-Napoli, Conte: "Una gara dominata ma il finale non mi è piaciuto" - 1 e se da una parte elogia la squadra, dall'altra la bacchetta anche: "Non ci sta di fare un finale così in affanno dopo aver domina ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Sky Napoli Sta