Conte a Sky | Napoli mi sta dando l’opportunità di ampliare le mie conoscenze calcistiche
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo le dichiarazioni rilasciate poco fa in conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport per presentare il match di domani contro il Manchester City. A seguire le sue principali dichiarazioni. Le parole di Conte. «Tornare in Champions è sempre una bella emozione, ti fa tornare in stadi come questo per partite come questa. A livello europeo per me sarà la prima volta contro il Manchester City, l’ho affrontato solo in Premier League. Veniamo a giocare in casa di una squadra che negli ultimi anni ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Parliamo di un top club con un top allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
