Consumi | ricerca per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo ricercano l' autentico

Roma, 17 set. (AdkronosLabitalia) - La percezione del piacere cambia nel tempo: quasi 3 italiani su 4 dichiarano di aver modificato nel corso della vita la propria percezione di 'piacere autentico'. A guidare questo cambiamento è soprattutto una riscoperta della semplicità: il 60% degli intervistati afferma di aver imparato a dare più valore alle cose semplici, una tendenza che cresce con l'età. Parallelamente, si riduce l'importanza attribuita ai beni materiali o allo status sociale (21%). Un'evoluzione che sembra riflettere un percorso di maturazione personale, spesso anche innescato da esperienze di vita significative (36%) - in particolare tra le donne della Generazione X e dei Baby Boomers - e da una maggiore consapevolezza di sé e dei propri bisogni reali (35%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

