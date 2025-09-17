Consumi | ricerca per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo ricercano l' autentico

Iltempo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (AdkronosLabitalia) - La percezione del piacere cambia nel tempo: quasi 3 italiani su 4 dichiarano di aver modificato nel corso della vita la propria percezione di 'piacere autentico'. A guidare questo cambiamento è soprattutto una riscoperta della semplicità: il 60% degli intervistati afferma di aver imparato a dare più valore alle cose semplici, una tendenza che cresce con l'età. Parallelamente, si riduce l'importanza attribuita ai beni materiali o allo status sociale (21%). Un'evoluzione che sembra riflettere un percorso di maturazione personale, spesso anche innescato da esperienze di vita significative (36%) - in particolare tra le donne della Generazione X e dei Baby Boomers - e da una maggiore consapevolezza di sé e dei propri bisogni reali (35%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

consumi ricerca per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo ricercano l autentico

© Iltempo.it - Consumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l'autentico

In questa notizia si parla di: consumi - ricerca

Consumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l’autentico; Rapporto Coop 2025. Anteprima digitale; Consumi: ad agosto gli italiani spenderanno 9,3 miliardi fuori casa.

consumi ricerca 3 italianiConsumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l'autentico - La percezione del piacere cambia nel tempo: quasi 3 italiani su 4 dichiarano di aver modificato nel corso della ... Scrive iltempo.it

Imperial Brands lancia Pulze 3.0 e presenta la ricerca sul piacere autentico degli italiani - Quasi tre italiani su quattro dichiarano di aver cambiato la propria percezione del piacere nel corso della vita, attribuendo sempre più valore alle ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Consumi Ricerca 3 Italiani