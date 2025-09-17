Consultazioni Pd Sannio incontro con la delegazione di Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti Seconda settimana di consultazioni in casa Pd Sannio, che prosegue nel ciclo di incontri in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre 2025. Consultazioni che stanno facendo registrare un’ampissima partecipazione, come dimostrato dal fatto che sia già stata superata la quota delle 50 delegazioni incontrate, con oltre 200 rappresentanze territoriali coinvolte. Il confronto continuerà fino a sabato, in un clima di ascolto e condivisione e con l’obiettivo di costruire una proposta politica forte e radicata sui territori. In questo contesto si è tenuto anche l’incontro con una delegazione del Partito Democratico di Benevento, alla presenza del segretario cittadino Francesco Zoino, del consigliere regionale Gino Abbate, dei consiglieri comunali, dei membri della segreteria e della direzione cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: consultazioni - sannio
Regionali, al via le consultazioni del PD Sannio dopo la candidatura di Roberto Fico
Pd Sannio, iniziate le consultazioni per le Regionali: piena fiducia nell’operato del Segretario Provinciale Cacciano
Regionali, consultazioni Pd Sannio: fiducia al segretario provinciale Cacciano
Il Movimento 5 Stelle Sannio avvia consultazioni con i GT per discutere percorso e candidature alle regionali #Sannio #M5S #Campania - X Vai su X
https://www.tvsette.net/regionali-pd-sannio-iniziate-la-consultazioni-piena-fiducia-nelloperato-del-segretario-provinciale-cacciano/ - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, consultazioni Pd Sannio: fiducia al segretario provinciale Cacciano; Politica - Partito Democratico del Sannio: al via ampia consultazione territoriale; REGIONALI. PD SANNIO, INIZIATE LA CONSULTAZIONI: PIENA FIDUCIA NELL'OPERATO DEL SEGRETARIO PROVINCIALE CACCIANO..
Pd Sannio, consultazione con la delegazione di Benevento: al centro assemblea regionale e candidatura femminile - Seconda settimana di consultazioni in casa Pd Sannio, che prosegue nel ciclo di incontri in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre 2025. Da ntr24.tv
Consultazioni Pd Sannio: incontro con la delegazione di benevento - Seconda settimana di consultazioni in casa Pd Sannio, che prosegue nel ciclo di incontri in vista ... msn.com scrive