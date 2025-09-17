Tempo di lettura: 2 minuti Seconda settimana di consultazioni in casa Pd Sannio, che prosegue nel ciclo di incontri in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre 2025. Consultazioni che stanno facendo registrare un’ampissima partecipazione, come dimostrato dal fatto che sia già stata superata la quota delle 50 delegazioni incontrate, con oltre 200 rappresentanze territoriali coinvolte. Il confronto continuerà fino a sabato, in un clima di ascolto e condivisione e con l’obiettivo di costruire una proposta politica forte e radicata sui territori. In questo contesto si è tenuto anche l’incontro con una delegazione del Partito Democratico di Benevento, alla presenza del segretario cittadino Francesco Zoino, del consigliere regionale Gino Abbate, dei consiglieri comunali, dei membri della segreteria e della direzione cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consultazioni Pd Sannio, incontro con la delegazione di Benevento