Tempo di lettura: 2 minuti L’Ambito Territoriale S10, attraverso il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, avvia una nuova iniziativa dedicata alla promozione dell’affidamento familiare, uno strumento fondamentale di sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie. L’attività rientra nel Progetto di Rafforzamento ai Centri Famiglia finanziato dalla Regione Campania e portato avanti con la Cooperativa Sociale IRIS e con l’Associazione Il Cortile, e mira a informare, sensibilizzare e coinvolgere la comunità sui valori dell’accoglienza e della solidarietà. L’affidamento familiare è un aiuto temporaneo, ma capace di lasciare un segno duraturo nella vita di bambini e ragazzi che stanno attraversando momenti complessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni: al via la campagna per la promozione dell’affido familiare