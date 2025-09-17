Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni | al via la campagna per la promozione dell’affido familiare
Tempo di lettura: 2 minuti L’Ambito Territoriale S10, attraverso il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, avvia una nuova iniziativa dedicata alla promozione dell’affidamento familiare, uno strumento fondamentale di sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie. L’attività rientra nel Progetto di Rafforzamento ai Centri Famiglia finanziato dalla Regione Campania e portato avanti con la Cooperativa Sociale IRIS e con l’Associazione Il Cortile, e mira a informare, sensibilizzare e coinvolgere la comunità sui valori dell’accoglienza e della solidarietà. L’affidamento familiare è un aiuto temporaneo, ma capace di lasciare un segno duraturo nella vita di bambini e ragazzi che stanno attraversando momenti complessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: consorzio - sociale
Terremoto tra i Colli Piacentini: la grande cantina sociale di Vicobarone annuncia l’uscita dal consorzio
Il consorzio Solidarietà sociale chiude in positivo il bilancio 2024 e investe sul benessere delle persone
L'importanza di Milano per il futuro dell'edilizia sociale. Parla il capo del Consorzio Cooperative Lavoratori
Ecco il Digital Decade Report! Da CSeL Consorzio - Società Cooperativa Sociale - facebook.com Vai su Facebook
Il Consorzio Sociale RI/1 ha attivato il servizio di Facilitazione Digitale presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Rieti: ecco orari di apertura e servizi erogati. - X Vai su X
Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni: Comuni non pagano, a rischio continuità servizi; Crisi finanziaria Consorzio Sociale S10, Comuni morosi, servizi a rischio; Asili Nido. Accordo tra i Sindaci e il Consorzio d’Ambito S10.
CONSORZIO SOCIALE S10: 2,4 MILIONI DI EURO NON VERSATI DAI COMUNI, A RISCHIO LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI - CONSORZIO SOCIALE S10: 2,4 MILIONI DI EURO NON VERSATI DAI COMUNI, A RISCHIO LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI ... Lo riporta politicamentecorretto.com
Vallo di Diano: caos nel Consorzio del Piano Sociale di Zona, scontro tra Comuni - Un clima rovente e polemiche accese hanno animato la riunione del Consorzio del Piano Sociale di Zona, dopo la diffida inviata a sette Comuni accusati di non aver versato le quote di compartecipazione ... Da infocilento.it