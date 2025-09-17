Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni | al via la campagna per la promozione dell’affido familiare

Tempo di lettura: 2 minuti L’Ambito Territoriale S10, attraverso il  Consorzio Sociale Vallo di DianoTanagroAlburni, avvia una nuova iniziativa dedicata alla  promozione dell’affidamento familiare, uno strumento fondamentale di sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie. L’attività rientra nel  Progetto di Rafforzamento ai Centri Famiglia  finanziato dalla  Regione Campania  e portato avanti con la  Cooperativa Sociale IRIS  e con l’Associazione  Il Cortile, e mira a  informare, sensibilizzare e coinvolgere  la comunità sui valori dell’accoglienza e della solidarietà. L’affidamento familiare è un aiuto temporaneo, ma capace di lasciare un segno duraturo nella vita di bambini e ragazzi che stanno attraversando momenti complessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

