Consigli per calmare i pensieri ansiosi
I pensieri ansiosi portano a pensare male. Come si può fare per tentare di “calmare” i pensieri? Si può ad esempio immaginare che i pensieri ansiosi sono ipotesi non verità. La mente sta provando a proteggerti suggerendoti cosa potrebbe accadere, ma solo perché è possibile che una cosa accada non vuol dire che lo farà. Altro consiglio? Immaginare che i pensieri siano dati che scorrono per la mente, non la verità oggettiva sulla situazione. Il cervello è ipersensibile alle minacce e ai pericoli perché ciò ha permesso agli antenati di vivere nel mondo selvaggio. Molti di questi pensieri sono solo il retaggio di quei tempi, oggi i pericoli sono cambiati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
