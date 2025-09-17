Conservatorio Mascagni venerdì 19 settembre concerto in memoria di Lucia Stanescu e Pieralba Soroga

Venerdì 19 settembre, alle 17 nell'auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Mascagni, si terrà un concerto in memoria di due grandi protagoniste della scena musicale: il soprano Lucia Stanescu e la pianista Pieralba Soroga, figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del canto e.

