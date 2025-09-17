Conservatorio Mascagni venerdì 19 settembre concerto in memoria di Lucia Stanescu e Pieralba Soroga
Venerdì 19 settembre, alle 17 nell'auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Mascagni, si terrà un concerto in memoria di due grandi protagoniste della scena musicale: il soprano Lucia Stanescu e la pianista Pieralba Soroga, figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del canto e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: conservatorio - mascagni
Tramonti d'autore, domenica 31 agosto il Quartetto d’archi del Conservatorio alla Terrazza Mascagni
"Suoni della memoria", giovedì 11 settembre il concerto in ricordo delle vittime dell'alluvione al Conservatorio Mascagni
Il concerto "Suoni della Memoria" nell'incantevole Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio Pietro Mascagni per il Mascagni Festival 2025 - facebook.com Vai su Facebook