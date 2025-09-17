Milano, 17 settembre 2025 – La mappa di Milano è tra le mani di un centinaio di bimbi di seconda elementare del Gratosoglio e di NoLo, a una manciata di passi da viale Padova: “Dove siamo?”. Il 45,9% indica di trovarsi ai margini della città, il 34,7% esce col ditino dal perimetro milanese, mentre il 14,3% indica il cuore di Milano. Ci si sposta poi sulla cartina: il 53,1% riconosce il Castello Sforzesco, il 36,7% la Gam e solo il 17,3% il Museo di Storia Naturale. Questo il punto di vista e di partenza, un anno fa. Da qui è partito un progetto e un’esperienza alla scoperta di Milano, con l’associazione “ConquistaMi“ che ha lavorato fianco a fianco con gli insegnanti di due istituti comprensivi: l’Arcadia e il Cappelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ConquistaMi: i bambini imparano a conoscere Milano. I risultati tra gli alunni di Gratosoglio, viale Padova