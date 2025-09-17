Congo | il racket dei bambini e la Casa che li salva

. 17 Settembre 2025. Foto, testo, video Sara Cecchetti Josué ha tredici anni e una cicatrice lunga tutto il lato destro del volto. Nulla di particolarmente strano per chi, come lui, è figlio delle strade di Kinshasa. Nella sovrappopolazione della capitale congolese, infatti, ci sono circa 20.000 bambini di strada, un numero esorbitante: a molti di loro l’infanzia è stata rubato troppo presto, o forse mai concessa. “Sembrano bambini ma non vanno trattati come tali, è come fossero giù adulti” ci spiega un uomo locale di fronte alla nostra sorpresa nel vedere le loro braccia già tatuate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

