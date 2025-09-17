Congetture non indizi Così il riesame stronca l’inchiesta di Milano
Senza prove le inchieste hanno vita breve. Senza «gravi indizi» nemmeno riescono a partire. Il filone inaugurato quest'estate dalla procura di Milano sul sacco urbanistico della città, quello a base
Inchiesta urbanistica: pm, 'Riesame non è una sentenza' - "Il Riesame valuterà l'aspetto puramente cautelare e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma ricordiamoci che il Riesame non esce con la sentenza di assoluzione o di condanna, ma valuta ...