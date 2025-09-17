Confiscato il tesoretto da 200mila euro a un narcotrafficante e usuraio
Un tesoretto, per un valore complessivamente stimato in circa 200 mila euro, è stato confiscato a un "narcotrafficante e usuraio calabrese", contiguo alla cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco di Rosarno.I finanzieri dei comandi provinciali di Firenze e Reggio Calabria, insieme a personale dello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
