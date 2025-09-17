Il presidente di Confindustria ha evidenziato la necessità di un piano industriale per il nostro Paese e, in generale, per l'Europa. Il nostro Paese non deve pensare solamente a soluzioni a breve termine, ma deve concentrarsi su piani a più fasi che abbiano un respiro ben più ampio. "C'è necessità di qualcosa che abbia una durata di almeno tre anni, altrimenti faremo solo uno zero-virgola di crescita, invece dobbiamo crescere all'1,5-2%". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Confindustria, Orsini: “Evitare che la manovra sia un assalto alla diligenza”