Conferenza Stampa Premio Mulieres e Rassegna di Incontri con Autori e Teatro 2025 al Comune di Salerno

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 19 settembre alle ore 10,30 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, si terrà la Conferenza Stampa per la presentazione del Programma della IX edizione del della RassegnaMulieres Salernitanae”, con iniziative culturali patrocinate dal Comune di Salerno e dalla Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

