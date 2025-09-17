‘Confà’ il villaggio artigiano di Confartigianato Bergamo torna alla Festa del Borgo
Dopo il successo ottenuto gli scorsi 13 e 14 settembre alla ‘Strabergamo’, domenica 21 settembre, in occasione della Festa del Borgo organizzata dall’Associazione ‘Le Botteghe di Borgo Palazzo’, torna il villaggio dei mestieri artigiani di Confartigianato Imprese Bergamo ‘ Confà – Artigiani che insegnano!’ con nuovi e interessanti laboratori per i più piccoli. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Bergamo con la collaborazione del Movimento Giovani Imprenditori, si svolgerà dalle 10 alle 19 in Piazza Sant’Anna, angolo via Ambrogio da Calepio, nel cuore di uno dei quartieri più autentici e ricchi di storia della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
