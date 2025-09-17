Condò elogia Yildiz | Abbiamo assistito a due cose bellissime Le sue parole dopo Juve Borussia Dortmund 4-4

Condò elogia così Yildiz: «Abbiamo assistito a due cose bellissime». Le sue parole negli studi di Sky Sport dopo Juve Borussia Dortmund 4-4. Paolo Condò, esperto giornalista e opinionista sportivo, ha parlato con entusiasmo delle giocate di Kenan Yildiz durante la recente sfida della Juve contro il Borussia Dortmund, paragonando le sue azioni a quelle di una leggenda bianconera: Alessandro Del Piero. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Condò ha sottolineato come il giovane talento della Juve stia mostrando qualità e movimenti che richiamano alla mente i grandi del passato, in particolare Del Piero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

