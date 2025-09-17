Condò elogia Yildiz | Abbiamo assistito a due cose bellissime Le sue parole dopo Juve Borussia Dortmund 4-4

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condò elogia così Yildiz: «Abbiamo assistito a due cose bellissime». Le sue parole negli studi di Sky Sport dopo Juve Borussia Dortmund 4-4. Paolo Condò, esperto giornalista e opinionista sportivo, ha parlato con entusiasmo delle giocate di  Kenan Yildiz  durante la recente sfida della  Juve  contro il  Borussia Dortmund, paragonando le sue azioni a quelle di una leggenda bianconera:  Alessandro Del Piero. Intervenuto dagli studi di  Sky Sport, Condò ha sottolineato come il giovane talento della  Juve stia mostrando qualità e movimenti che richiamano alla mente i grandi del passato, in particolare  Del Piero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cond242 elogia yildiz abbiamo assistito a due cose bellissime le sue parole dopo juve borussia dortmund 4 4

© Juventusnews24.com - Condò elogia Yildiz: «Abbiamo assistito a due cose bellissime». Le sue parole dopo Juve Borussia Dortmund 4-4

In questa notizia si parla di: cond - elogia

De Siervo elogia Yildiz: «È uno dei simboli della nuova generazione di talenti. Indossare la maglia numero 10 della Juve a soli 20 anni…» - Le sue dichiarazioni in vista della premiazione come giocatore del mese In vista della premiazione di Kenan Yildiz come MVP della ... Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Elogia Yildiz Abbiamo