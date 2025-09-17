Condannato per diffamazione il direttore di Libero Alessandro Sallusti | definì Scurati uomo di M
Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è stato condannato dal tribunale civile di Milano per aver diffamato lo scrittore Antonio Scurati, autore della serie di romanzi storici su Mussolini. In un suo editoriale del 2022 aveva definito l’autore “ l’uomo di M.”, un insulto non troppo velato nascosto dietro la ripresa dei titoli della trilogia: “M. Il figlio del secolo”, “M. Uomo della provvidenza”, “M. Gli ultimi giorni dell’Europa”. Come riporta R epubblica, l’editoriale di Sallusti, pubblicato sulla prima pagina del giornale che dirige, titolava “ Il principe dei rosiconi. L’uomo di M ” ed era corredato con una foto di Scurati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
