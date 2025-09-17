Concorso Specializzazione medica 2024 25 | le nuove date previste dal MUR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha ufficializzato il rinvio per il concorso di specializzazione medica 202425. Ai candidati è stata concessa una settimana in più per effettuare la scelta della scuola. La proroga si è resa necessaria per consentire al Ministero della Salute di definire con precisione il contingente di medici da formare . Concorso Specializzazione medica 202425: le nuove date previste dal MUR .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

