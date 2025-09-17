Concorso Specializzazione medica 2024 25 | le nuove date previste dal MUR
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha ufficializzato il rinvio per il concorso di specializzazione medica 202425. Ai candidati è stata concessa una settimana in più per effettuare la scelta della scuola. La proroga si è resa necessaria per consentire al Ministero della Salute di definire con precisione il contingente di medici da formare . Concorso Specializzazione medica 202425: le nuove date previste dal MUR .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: concorso - specializzazione
Corsi specializzazione sostegno Indire/Università 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso [LO SPECIALE]
Corsi specializzazione sostegno Indire/Università 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso [LO SPECIALE]
Scuole di specializzazione di Medicina, in mille al concorso di ammissione a Padova
Domani, martedì 16 settembre, alle ore 18.00, si terrà un incontro di Orientamento in uscita dedicato alla Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici e alle modalità di partecipazione al concorso di ammissione appena indetto per l’Anno Accademico 202 - facebook.com Vai su Facebook
Università: MUR, nuove date per il concorso di specializzazione medica 2024/2025; Concorso nazionale per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria - a.a. 2024-2025; Procedura concertativa per il finanziamento delle borse di specializzazione medica al sistema universitario regionale.
Università. Mur: “Nuove date per il concorso di specializzazione medica 2024/2025” - Il rinvio si è reso necessario a causa del maggior tempo richiesto dal Ministero della Salute per la definizi ... Si legge su quotidianosanita.it
L’ASL di Benevento bandisce un concorso per 20 medici d’emergenza-urgenza - L’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti medici d’Emergenza- Segnala ntr24.tv