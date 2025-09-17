Concorso 145 dirigenti tecnici prova preselettiva il 3 ottobre | pubblicati avviso sedi e istruzioni
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul portale InPA e sulla piattaforma Reclutamento, nella sezione dedicata al bando, l’avviso con il calendario e le sedi della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive (Decreto Direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
