Concerto di pianoforte a quattro mani a Varenna
Prosegue la sesta edizione del Varenna Festival con un appuntamento di grande fascino: sabato 20 settembre, alle ore 21.00, nella suggestiva Chiesa di Santa Marta, si esibirà il rinomato duo pianistico Schiavo-Marchegiani, per un concerto a ingresso libero.Conosciuti per l’eleganza interpretativa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - pianoforte
Gioia, ritmo, rimembranza: lunedì 30 luglio, concerto di pianoforte a quattro mani con Maria Pia Carola e Sumiko Hojo
Martina Franca: concerto di pianoforte nei campi di grano Il 27 luglio
Concerto di Andrea Bacchetti: pianoforte nel silenzio della natura ai margini di un bosco secolare
Condividiamo il video live del primo concerto dell'integrale delle sonate per pianoforte di Ludvig van Beethoven del Maestro IVAN DONCHEV all'Accademia Malibran: L'ESORDIO E LE EREDITÀ Vi aspettiamo sabato 27 settembre alle ore 21,15, sempre all'Ac - facebook.com Vai su Facebook
Concerto di pianoforte a quattro mani a Varenna; Claire Aebersold e Ralph Neiweem Pianoforte a quattro mani; Duo Bardi, concerto a quattro mani.
Concerto di pianoforte a quattro mani a Varenna - Prosegue la sesta edizione del Varenna Festival con un appuntamento di grande fascino: sabato 20 settembre, alle ore 21. Si legge su leccotoday.it
Gioia, ritmo, rimembranza: lunedì 30 luglio, concerto di pianoforte a quattro mani con Maria Pia Carola e Sumiko Hojo - L'appuntamento è un'anticipazione di 'Aspettando Naturalmente Pianoforte', la rassegna che ci accompagnerà verso la prossima edizione del festival nel 2025 Arezzo, 27 giugno 2025 – “Gioia, ritmo, ... Secondo lanazione.it