Arezzo, 17 settembre 2025 – Concerto dell'Orchestra Multietnica e Trofeo città delle Acque: le modifiche al transito e alla sosta Giovedì 18 settembre in occasione del concerto dell'Orchestra Multietnica che si terrà in Piazza Zucchi, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Arno, nel tratto compreso tra l'intersezione via Povia Largo Tevere e via Archiano eccetto i veicoli che si muovono dalle aree di sosta, e nel tratto compreso tra via Veneto e via Archiano ad eccezione dei residenti, dei fruitori degli accessi laterali e degli utenti che si recano presso l'autorimessa di piazza Zucchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

