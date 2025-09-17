Concerto dell' Orchestra Multietnica e Trofeo Città delle Acque | le modifiche al transito e alla sosta
Arezzo, 17 settembre 2025 – Concerto dell'Orchestra Multietnica e Trofeo città delle Acque: le modifiche al transito e alla sosta Giovedì 18 settembre in occasione del concerto dell'Orchestra Multietnica che si terrà in Piazza Zucchi, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Arno, nel tratto compreso tra l'intersezione via Povia Largo Tevere e via Archiano eccetto i veicoli che si muovono dalle aree di sosta, e nel tratto compreso tra via Veneto e via Archiano ad eccezione dei residenti, dei fruitori degli accessi laterali e degli utenti che si recano presso l'autorimessa di piazza Zucchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: concerto - orchestra
Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Enea Brizzi di Pratovecchio dedicato alle colonne sonore
De Luca difende il direttore d’orchestra russo e attacca il governo: “Silenzio su Gaza, ma si turbano per un concerto”
Annullato il concerto del direttore d'orchestra russo Gergiev alla Reggia di Caserta
CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA - DIEGO CERETTA - ILYA GRINGOLTS - facebook.com Vai su Facebook
Concerto dell'Orchestra Multietnica e Trofeo Città delle Acque: le modifiche al transito e alla sosta; Foiano della Chiana : il festivaal delle Musiche si chiude domani 3 agosto con Neri Marcorè, Orchestra Multietnica di Arezzo e I Benvegnù in “Piccole fragilissime note”.
Concerto dell'Orchestra Multietnica e Trofeo Città delle Acque: le modifiche al transito e alla sosta - Giovedì 18 settembre in occasione del concerto dell'Orchestra Multietnica che si terrà in Piazza Zucchi, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Arno ... Si legge su lanazione.it
La musica dell'Orchestra Multietnica di Arezzo in piazza Zucchi. Il concerto - Sarà piazza Zucchi ad ospitare giovedì 18 settembre, con inizio alle 21, il concerto ad ingresso gratuito dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink. Lo riporta corrierediarezzo.it