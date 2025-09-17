Concerti per pianoforte di Beethoven e Mendelssohn nella versione per due pianoforti ad Acquaviva

Baritoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due serate di grande musica attendono il pubblico dell’associazione Colafemmina di Acquaviva delle Fonti. Per la 18esima stagione sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti, venerdì 19 e domenica 21 settembre, sempre alle ore 19.30, a Palazzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerti - pianoforte

Concerti per pianoforte di Beethoven e Mendelssohn nella versione per due pianoforti ad Acquaviva; Bisatti-Bertolazzi: la gioventù al potere a Catania; Tanti grandi concerti nell’edizione 2025 de “Il Settembre dell’Accademia” di Verona.

concerti pianoforte beethoven mendelssohnLonquich e l’Orchestra da Camera di Mantova al Settembre dell’Accademia: l’integrale dei Concerti per pianoforte di Beethoven - (di Gianni Schicchi) Dopo il trionfale concerto d’apertura, diretto da Antonio Pappano alla guida della London Symphony Orchestra, il XXXIV Settembre ... Segnala giornaleadige.it

Orchestra i pomeriggi musicali - concerti sabato 2013/14 - 44 Mozart Gran partita, serenata k 361 Direttore Michele Carulli Orchestra di Padova e del Veneto 23 novembre Wolfgang Amadeus Mozart: La Clemenza Di Tito ... milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Concerti Pianoforte Beethoven Mendelssohn