Conceicao pronto a tornare protagonista | il fastidio muscolare è definitivamente alle spalle la strategia di Tudor verso Verona

Conceicao pronto a tornare protagonista: il fastidio muscolare è definitivamente alle spalle, la strategia di Tudor verso la prossima sfida col Verona. Francisco Conceição, dopo aver finalmente ricevuto la convocazione per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, si candida con forza a un posto da titolare in vista della sfida di Serie A contro il Verona di sabato. L’esterno portoghese, che ha affrontato un periodo di recupero per un problema muscolare, sembra aver superato definitivamente gli acciacchi e si è messo in condizione di essere nuovamente disponibile per Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

