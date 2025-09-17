Conceicao pronto a tornare protagonista | il fastidio muscolare è definitivamente alle spalle la strategia di Tudor verso Verona
Conceicao pronto a tornare protagonista: il fastidio muscolare è definitivamente alle spalle, la strategia di Tudor verso la prossima sfida col Verona. Francisco Conceição, dopo aver finalmente ricevuto la convocazione per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, si candida con forza a un posto da titolare in vista della sfida di Serie A contro il Verona di sabato. L’esterno portoghese, che ha affrontato un periodo di recupero per un problema muscolare, sembra aver superato definitivamente gli acciacchi e si è messo in condizione di essere nuovamente disponibile per Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conceicao Juve, bianconeri a caccia del riscatto: pronto un nuovo tentativo nonostante le rigidità del Porto. I dettagli
Conceicao Juve, il Porto pronto ad accettare quell’offerta dei bianconeri: aumentano le possibilità di vederlo ancora in bianconero! Cosa sta succedendo
Conceicao Juventus, il Porto pronto ad accettare l’offerta! Adesso aumentano le possibilità di permanenza in bianconero! I dettagli
Juventus-Borussia Dortmund, Tudor a Sky Sport: ‘Non possiamo goderci questa vittoria…’; Juventus, tegola Conceicao: cambiano i tempi di recupero; Leao pronto a tornare protagonista con il Milan: il piano di Allegri per far rendere al meglio il 10 Rossonero.
Conceicao o Zhegrova, chi sarà il titolare: la scelta di Tudor e i consigli fantacalcio - Conceicao o Zhegrova – Francisco Conceicao è tornato alla Juventus con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Scrive fantamaster.it
Conceicao complica i piani di Tudor: da Vlahovic a Koopmeiners e Openda, le idee per Juve-Inter - Le ipotesi dell'allenatore bianconero per la sfida ai nerazzurri di Chivu che punta forte sulla freccia Dumfries, spesso protagonista del Derby d'Italia ... Segnala msn.com