Con Tanganica la risata arriva a Perugia al via venerdì la terza edizione del festival dell' umorismo
Sarà il panel Il potere del ridicolo, di e con Carlo Amatetti, tra i massimi studiosi italiani di comicità e linguaggio umoristico ed editore dell'unica casa editrice europea specializzata in queste tematiche (Sagoma editore), a inaugurare, venerdì 19 settembre alle 18.30 in piazza Birago, a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: tanganica - risata
TANGANICA Libero stato della risata Festival dell'Umorismo Venerdì 19 / Sabato 20 / Domenica 21 settembre 2025 piazza Birago, PERUGIA Organizzato da Compagnia Occhisulmondo in collaborazione con Osservatorio Feldman. Gli eventi di Tanganic - facebook.com Vai su Facebook
Online il servizio per il Tg Umbria su Tanganica 2025. A Perugia una tre giorni di eventi all'insegna dell'umorismo. Le immagini https://retesole.it/2025/09/15/il-ritorno-di-tanganica-a-perugia-risate-garantite-dal-19-al-21-settembre/… @Antonellotwitt #tangani - X Vai su X
Con Tanganica la risata arriva a Perugia, al via venerdì la terza edizione del festival dell'umorismo; Si torna a ridere con Tanganica. Libero Stato della Risata; Tanganica Il Festival dell’umorismo a Perugia.
Con Tanganica la risata arriva a Perugia, al via venerdì la terza edizione del festival dell'umorismo - Sarà il panel Il potere del ridicolo, di e con Carlo Amatetti, tra i massimi studiosi italiani di comicità e linguaggio umoristico ed editore dell'unica casa editrice europea specializzata in queste t ... Riporta perugiatoday.it
Perugia capitale dell'umorismo con la terza edizione di “Tanganica. Libero Stato della Risata” - Torna dal 19 al 21 settembre, a ingresso gratuito in piazza Birago, a Perugia, Tanganica. Come scrive msn.com