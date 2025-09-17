Con i tagli alla rivalutazione delle pensioni medio-alte perdite tra 13mila e 115mila euro in 10 anni
I pensionati con assegni da più di 2.500 euro lordi perderanno almeno 13mila euro nei prossimi 10 anni per la mancata rivalutazione degli assegni. È quello che emerge dalle analisi del centro studi Itinerari Previdenziali e del Cida, la Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, che hanno denunciato le conseguenze dei tagli alle rivalutazioni presentando l’Osservatorio sulla spesa pubblica “La svalutazione delle pensioni in Italia”. Secondo le organizzazioni, perderà fino a 115mila euro chi percepisce assegni sopra i 10mila euro lordi (circa 6mila netti). A penalizzare i pensionati con assegni superiori ai 2mila euro netti, spiegano Cida e Itinerari Previdenziali, è stata la legge di Bilancio per il 2024, unita all ‘aumento dell’inflazione del biennio 2023-2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tagli - rivalutazione
Uilp, Governo non pensi a nuovi tagli rivalutazione pensioni
Il governo potrebbe confermare nel 2026 il meccanismo di rivalutazione delle pensioni già adottato negli scorsi anni, con adattamento all'inflazione e alcuni tagli - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, ecco l’impatto del taglio della rivalutazione sulle pensioni sopra i 2.500 euro; Con i tagli alla rivalutazione delle pensioni medio-alte perdite tra 13mila e 115mila euro in 10 anni; Mancata rivalutazione pensioni: in 30 anni bruciato un anno di assegno.
Rivalutazione pensioni, in 10 anni persi da 13 mila a 115 mila euro per il mancato adeguamento degli assegni sopra i 2.500 euro: ecco perché - Lo studio realizzato da Itinerari Previdenziali e Cida: un quarto dei pensionati (quelli che hanno versato più tasse e contributi) riceve poco e niente dal meccanismo di recupero dell’inflazione ... Scrive msn.com
Pensioni, itinerari Previdenziali-Cida: per mancata rivalutazione in 10 anni perdite fino a 115mila euro - La Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il ... Segnala iltempo.it