con gli occhi di leonardo milano incanta il giappone

nostro inviato a Tokyo Bellezza e longevità. Perché visitare musei e mostre d'arte, andare al cinema o a teatro, sentire un concerto e perfino partecipare a eventi sportivi, ascoltare una predica o un sermone fa bene alla salute, previene le malattie e allunga la vita. Sono davvero stupefacenti i numeri presentati dalla segretaria generale della Fondazione Bracco Gaela Bernini al convegno organizzato a margine dell'Expo di Osaka, all'ambasciata italiana di Tokyo. Per inciso non solo probabilmente la più bella, ma uno dei luoghi più stupefacenti che possa capitare di vedere e aperta al pubblico tre volte l'anno per volontà dell'ambasciatore Gianluigi Benedetti: con le sue architetture, le opere dell'arte astratta informale italiana degli anni Sessanta e il camino decorato da Pomodoro che si affacciano sullo stupefacente giardino nel luogo dove nel 1703 fecero seppuku dieci dei 47 Samurai di Ako al servizio di Asano Naganori (1667-1701), per vendicare la morte del loro signore, come oggi racconta il tetro kabuki «Chshingura». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

