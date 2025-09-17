Comunità in lutto per la morte di Vito Santoro | assessore ed ex vigile del fuoco
CEGLIE MESSAPICA – La comunità di Ceglie Messapica piange la scomparsa Vito Santoro, assessore nonché vigile del fuoco in quiescenza, in servizio per anni presso il distaccamento di Ostuni. Nella sua carriera politica, ha rivestito anche l'incarico di consigliere provinciale. Santoro si è spento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: comunit - lutto
