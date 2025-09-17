Comunicato Stampa | Presentazione Ottobre in rosa Andos

(Arv) Venezia 17 set. 2025 -      “Oggi il Consiglio regionale ospita la presentazione delle iniziative dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno che anche quest'anno arricchiscono l'“Ottobre in Rosa”, ovvero il mese dedicato alla prevenzione al femminile, che di fatto rappresenta una chiamata alla responsabilità di ciascuno di noi: non solo delle istituzioni, ma di ogni cittadino, ogni comunità, ogni professionista. È il tempo in cui la prevenzione diventa protagonista, quando parole come diagnosi precoce, screening, stili di vita sani, supporto psicologico, benessere fisico e salute mentale non rimangono concetti astratti, ma azioni concrete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

