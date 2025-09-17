Comunicato Stampa | Cecchetto Lega- LV | Ottobre Rosa 2025 | presentate in Consiglio regionale le attività di ANDOS
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
COMUNICATO STAMPA Il Meeting Nazionale Comuni Fioriti 2025 celebra nuovi traguardi di partecipazione attiva, progetti verdi e turismo green Sabato 13 e domenica 14 settembre centinaia di presenze a Soverzene (BL) per l’assemblea dei Comuni Fioriti d - facebook.com Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 141 - X Vai su X
Comunicato Stampa: Attuazione della Legge regionale n. 31/2021 in materia di Polizia locale e politiche di sicurezza; Comunicato Stampa: CRV - Primo ok a Pdl su interventi per permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità; Comunicato Stampa: Sesta commissione - Bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto: parere positivo.
Comunicato Stampa: Attuazione della Legge regionale n. 31/2021 in materia di Polizia locale e politiche di sicurezza - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Milena Cecchetto (Lega- Come scrive laprovinciadicomo.it
Comunicato Stampa: CRV - Primo ok a Pdl su interventi per permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega- Scrive iltempo.it