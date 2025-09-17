Comunicato Stampa | ASI VETERAN SHOW | ARRIVA IL MUSEO DINAMICO DEI VEICOLI CENTENARI
Motocicli, sidecar, tricicli, quadricicli e vetturette costruiti entro gli anni '20 del secolo scorso sono i protagonisti della seconda edizione di ASI Veteran Show, evento organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano per celebrare l'epoca pioneristica dei veicoli a motore. Sabato 20 e domenica 21 settembre, tra Castiglione delle Stiviere, Desenzano del Garda e Valeggio sul Mincio, una nutrita e preziosa schiera di veicoli “centenari” faranno rivivere la Belle Epoque con il loro fascino e con l'eleganza degli equipaggi in abiti storici. Sarà possibile ammirarli sulle strade che rievocano l'antica competizione “Verona-Brescia-Mantova-Verona”, disputata nel marzo 1899 come quarta corsa motoristica organizzata in Italia dopo la Torino-Asti-Torino del 1895, la Arona-Stresa-Arona del 1897 e la Torino-Asti-Alessandria-Torino del 1898. 🔗 Leggi su Iltempo.it
