. Il mercato del “” è in costante crescita. Sempre più persone scelgono di vendere la propria auto danneggiata a professionisti del settore, ottenendo un guadagno rapido e contribuendo allo stesso tempo a un processo virtuoso di recupero e riciclo dei materiali. Perché vendere un’auto incidentata. Un’auto che ha subito un sinistro spesso comporta costi di riparazione troppo elevati rispetto al valore commerciale. In questi casi, affidarsi a un servizio di compro auto incidentate rappresenta la soluzione ideale: Valore dai componenti: le parti funzionanti vengono recuperate e rivendute come ricambi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Compro Auto Incidentate per componenti e per operazioni di riciclo