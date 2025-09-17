Comportamento antisindacale | condannato il call center che ha applicato il contratto al ribasso della Cisal il sindacato che piace a Meloni
È stata condannata per comportamento anti-sindacale l’azienda di call center che a febbraio ha cambiato il contratto collettivo dei suoi lavoratori, applicando quello “al ribasso” firmato a fine 2024 dal sindacato Cisal e dall’associazione datoriale Assocontact. Si tratta della Network Contact, con sede a Molfetta (Bari). Presso il Tribunale di Trani, l’impresa ha perso una causa avviata nei mesi scorsi dalla Slc Cgil, sigla dei lavoratori delle telecomunicazioni. La Cgil parla di accordo “pirata”: l’intesa è stata contestata dai lavoratori del settore sin dal giorno della sua firma, nove mesi fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
