Completamento della pista ciclabile si restringe un tratto della carreggiata
Dalla giornata di giovedì 18 settembre il tratto di via Marconi, a Ferrara, tra via Roiti e via Michelini e un piccolo tratto dello svincolo di innesto verso il ponte di via Michelini saranno interessati, per una porzione di carreggiata sul lato dei numeri civici dispari, dai lavori per il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: completamento - pista
https://www.lavoripubblici.net/natural-pavement-di-t-d-s-per-il-completamento-della-pista-ciclopedonale-in-provincia-di-pisa/ TDS di Anselmi Enea - facebook.com Vai su Facebook
Completamento della pista ciclabile, si restringe un tratto della carreggiata; Pista ciclabile e rotatoria: incrocio critico cambia volto; Pista ciclabile, i lavori arrivano anche sul lungomare liberato.
Via Panama, ciclabile caos. «La pista mette in pericolo l’incolumità delle persone» - La strada si restringe all’improvviso fino a diventare a una corsia, creando un grave pericolo e un alto rischio di incidenti». Si legge su ilmessaggero.it
Via Panama, ciclabile caos: il traffico va in tilt al rientro in aula. «Quaranta minuti per fare 200 metri» - Suonano le campanelle delle scuole e dalle 7 del mattino via Panama si trasforma in un lungo e chiassoso ingorgo. Secondo ilmessaggero.it