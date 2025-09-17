Completamente ubriaco aggredisce i gestori di un bar e poi si avventa sui carabinieri

Un 29enne nelle ore scorse è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.Il giovane, già gravato da numerosi precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale, alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

