Como violentata per mesi dal branco | Se parli postiamo i video
Carugo, 17 settembre 2025 – Quando si sono conosciuti e hanno iniziato a vedersi, la ragazza ha pensato che avessero una relazione, fatta di incontri sporadici, in auto o a casa. Lui 52 anni, lei 22 con un ritardo intellettivo e problemi borderline di personalità per i quali è da sempre seguita psicologicamente. Ma dopo qualche incontro, l’uomo ha iniziato a farle trovare anche degli amici, che in più occasioni e in vari luoghi in cui la ragazza veniva portata, ne hanno abusato sessualmente. Minacciandola, registrando video utilizzati per imporle il silenzio, mettendole paura e promettendole di andare a prenderla a casa se non avesse continuato a essere consenziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: como - violentata
15 settembre, blog "Today" di Pablo Dell'Osa: oggi, ma nel 1948, a Cernobbio, in provincia di Como, la contessa Maria Pia Caroselli in Bellentani, da Sulmona, uccideva, con un colpo di pistola indirizzato al cuore, l'ex amante Carlo Sacchi #notiziestoriche #st - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzina accoltellata e sfregiata dal branco in metro a Milano; La denuncia choc di una 15enne: Violentata da due ragazzi di 17 e 15 anni; Video e foto dello stupro di gruppo al Foro Italico inviati via chat: altra condanna per Angelo Flores.
La figlia fu violentata dal branco, la madre candidata con Forza Azzurri - Gabriella Castelletti, madre della ragazza vittima di violenza sessuale a Seminara: Occhiuto l’unico a occuparsi di noi ... corrieredellacalabria.it scrive
«Violentata dal branco di ragazzi pugliesi in vacanza a Malta», la denuncia di una 19enne trevigiana: 5 indagati. Lo stupro ripreso con il cellullare - Dopo il caso della ragazza veneziana stuprata da un giovane albanese a Durazzo, a Treviso una 19enne ha denunciato ... ilgazzettino.it scrive