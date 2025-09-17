Como violentata per mesi dal branco | Se parli postiamo i video

Carugo, 17 settembre 2025 – Quando si sono conosciuti e hanno iniziato a vedersi, la ragazza ha pensato che avessero una relazione, fatta di incontri sporadici, in auto o a casa. Lui 52 anni, lei 22 con un ritardo intellettivo e problemi borderline di personalità per i quali è da sempre seguita psicologicamente. Ma dopo qualche incontro, l’uomo ha iniziato a farle trovare anche degli amici, che in più occasioni e in vari luoghi in cui la ragazza veniva portata, ne hanno abusato sessualmente. Minacciandola, registrando video utilizzati per imporle il silenzio, mettendole paura e promettendole di andare a prenderla a casa se non avesse continuato a essere consenziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

