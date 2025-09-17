Como turista nel mirino sul Lungo Lario | 21enne sorpreso a rovistare nello zaino cosa aveva preso

In questa notizia si parla di: como - turista

Lezzeno, turista colto da malore cade nel lago di Como: rianimato, è in fin di vita

Scontro tra imbarcazioni sul lago di Como, muore turista olandese

Como, turista muore in uno scontro tra barche: è stata falciata da un’elica

TVS TELEVALLASSINA. . Nel pomeriggio del 30 agosto è stato ritrovato il corpo del turista tedesco disperso nel Lago di Como nel comune di Dorio (LC). L'uomo si era inabissato il giorno 25 agosto dopo aver tratto in salvo i propri figli caduti in acqua. Non riu

Chi è Sergio Corsano, turista tedesco di 55 anni scomparso nel lago di Como per salvare i due figli https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/08/26/news/sergio_corsano_turista_tedesco_scomparso_lago_como_salvare_figli-424808553/?ref=twhl…

Taxi boat e buttadentro nel mirino della finanza: controlli e multe sul lungolago di Como; Borseggi senza sosta a Roma, turisti nel mirino. Nove arresti in pochi giorni.

Taxi boat ancora nel mirino a Como: multati altri cinque "buttadentro" abusivi - Como, 12 agosto 2025 – Ancora sanzioni ai procacciatori di clienti, controllati da Polizia di Stato, Sezione Acque Interne, e Polizia Locale sul lungolago.

Como, turista morta dopo scontro tra barche sul lago: l'autista del taxi boat avrebbe assunto droga - Avrebbe guidato sotto effetto di stupefacenti il taxi boat che ha speronato la barca facendo cadere e morire Julina de Lannoy.