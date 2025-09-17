Viareggio, 17 settembre 2025 – Ha il setto nasale leggermente incrinato e qualche livido sul volto. Ma poteva andare veramente peggio a Massimiliano Tomei, titolare della storica profumeria Walkiria in centro città, aggredito senza motivo da uno squilibrato qualche sera fa a Londra. Prima infastidito su un bus e poi seguito e aggredito in strada e dentro un supermarket. In base a quanto ricostruito successivamente dalla polizia che ha fermato l’aggressore, a quest’ultimo avrebbe dato noia che si fosse messo a parlare in autobus con una ragazza. Alla quale in realtà Massimiliano Tomei aveva semplicemente chiesto un’indicazione stradale, se cioè l’autobus che aveva preso fermava effettivamente a Clapam Junction, un sobborgo di Londra dove abita una cugina di Massimiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Commerciante aggredito a Londra: "Malmenato senza alcun motivo da un giovane squilibrato"